Евростат: Над 13 млн. са безработните в ЕС към юли, в България са 3,7% от населението
Автор: Десислава Томева 16:31
©
Нивото на безработица в България е 3,7% през юли, показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус". Това е понижение на годишна база, защото през миналата година по това време, безработните са съставлявали 4 на сто от обществото.

През юли 2025 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е било 6,2%, което е спад от 6,3% през юни 2025 г. и от 6,4% през юли 2024 г. Нивото на безработица в ЕС е било 5,9% през юли 2025 г., което също е спад от 6,0% през юни 2025 г. и през юли 2024 г. Тези данни са публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Евростат изчислява, че 13,025 милиона души в ЕС, от които 10,805 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2025 г.

В сравнение с юни 2025 г. безработицата е намаляла със 165 хиляди в ЕС и със 170 хиляди в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. безработицата е намаляла със 105 хиляди в ЕС и със 161 хиляди в еврозоната.

През юли 2025 г. 2,801 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,227 милиона са били в еврозоната. През юли 2025 г. нивото на младежка безработица е било 14,4% в ЕС, което е спад от 14,8% през юни 2025 г., и 13,9% в еврозоната, което също е спад от 14,3% през предходния месец.

В сравнение с юни 2025 г. младежката безработица е намаляла с 81 хиляди в ЕС и с 64 хиляди в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. младежката безработица е намаляла със 189 хиляди в ЕС и със 155 хиляди в еврозоната.

Безработица по пол

През юли 2025 г. нивото на безработица при жените в ЕС е било 6,0%, което е спад спрямо 6,1% през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8%, което е стабилно в сравнение с юни 2025 г. В еврозоната нивото на безработица при жените е било 6,4%, което е спад спрямо 6,5% през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 6,1%, което е спад спрямо 6,2% през юни 2025 г.








