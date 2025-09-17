Евростат: С близо една трета по-малко са молбите за убежище в страни от ЕС на годишна база

© През юни 2025 г. 52 265 кандидати за убежище за първи път (граждани извън ЕС) са кандидатствали за международна закрила в страни от ЕС, което е намаление с 27% в сравнение с юни 2024 г. (71 455) и спад с 5% в сравнение с май 2025 г. (54 780).



Подадени са и последващи кандидати с 8 140, което представлява увеличение с 24% в сравнение с юни 2024 г. (6 555) и увеличение със 7% в сравнение с май 2025 г. (7 585).



През второто тримесечие на 2025 г. в ЕС са издадени 194 730 решения за убежище от първа инстанция, което е с 3% повече в сравнение със същия период на предходната година (188 675) и с 2% по-малко в сравнение с предходното тримесечие (198 665). От тези решения 34% са положителни (65 735).



Тази информация идва от месечните и тримесечните данни за убежище, публикувани днес от Евростат, цитирана от "Фокус".



Най-голямата група търсещи убежище от Венецуела



През юни 2025 г. венецуелците останаха най-голямата група хора, търсещи убежище (7 615 кандидати за първи път), следвани от афганистанци (4 085), бангладешци (2 735) и сирийци (2 315).



Испания, Италия, Франция и Германия приеха 74% от кандидатите за първи път.



Испания (12 645), Италия (9 765), Франция (9 510) и Германия (6 860) приеха най-голям брой кандидати за първи път, представляващи близо три четвърти (74%) от всички кандидати за първи път в ЕС.



Общият процент на кандидатите за първи път за ЕС през юни 2025 г. е 11,6 на сто хиляди души. В сравнение с населението на всяка страна от ЕС (към 1 януари 2025 г.), най-високите нива на кандидати за първи път са регистрирани в Гърция (39,4), следвана от Испания (25,8) и Кипър (24,3).



1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище



През юни 2025 г. общо 1835 непридружени непълнолетни лица са подали молби за убежище за първи път в ЕС. Най-голям брой са били от Еритрея (460), Афганистан (205) и Мали (190).



Държавата от ЕС, получила най-голям брой молби за убежище от непридружени непълнолетни, е Нидерландия (450), следвана от Испания (415) и Германия (270).



Намаляване на положителните решения за убежище



През второто тримесечие на 2025 г. страните от ЕС са предоставили статут на закрила на първа инстанция на 65 735 търсещи убежище, което е с 35% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. (100 400) и леко намаление от 1% спрямо първото тримесечие на 2025 г. (66 405).



Сред търсещите убежище, на които е предоставен статут на закрила на първа инстанция в ЕС, 48% са получили статут на бежанец, 28% са получили хуманитарен статут, а 24% са получили субсидиарна закрила.



Испания (16 060), следвана от Франция (14 220) и Германия (13 450), е издала най-голям брой положителни решения на първа инстанция. Афганистанци (13 170), венецуелци (12 340) и сомалийци (3 215) бяха основните бенефициенти на статут на закрила в ЕС през второто тримесечие на 2025 г.