Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените на жилищата
Автор: Десислава Томева 21:39Коментари (0)20
© Фокус
През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,4%, докато наемите са се увеличили с 3,2% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г.

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 1,6%, а наемите с 0,7%. Тази информация идва от данни за цените на жилищата и наемите, публикувани днес от Евростат, цитиран от "Фокус".

България е втора сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. С 15.5% по-скъпи са жилищата у нас, сравнено с година по-рано. В този сатистика ни изправарва само Португалия.

Между 2010 г. и второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5%, а наемите с 28,8%. Докато наемите са се увеличили постоянно, цените на жилищата са следвали по-разнообразен модел, показвайки стряскащо увеличение между първото тримесечие на 2015 г. и третото тримесечие на 2022 г., последвано от малък спад и стабилизиране, преди да започнат да се увеличават отново през 2024 г. Цените на жилищата се увеличават от 6 тримесечия поред.

При сравнение на второто тримесечие на 2025 г. сравнено с 2010 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 21 от 26-те страни от ЕС, за които има данни.

Цените на жилищата са се увеличили повече от три пъти в Унгария (+277%) и Естония (+250%) и са се удвоили или повече от два пъти в 10 страни от ЕС: Литва (+202%), Латвия (+162%), Чехия (+155%), Португалия (+141%), България (+133%), Австрия (+117%), Люксембург (+112%), Словакия (+105%), Полша (+104%) и Хърватия (+102%). Италия е единствената страна, в която цените на жилищата са намалели (-1%).

През същия период наемите са се увеличили в 26 страни от ЕС, като най-високите покачвания са регистрирани в Естония (+218%), Литва (+192%), Унгария (+125%) и Ирландия (+117%). Гърция е единствената страна, в която цените на наемите са намалели (-9%).








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
В Сърбия е обявено извънредно положение: Валежите от дъжд и сняг ...
15:31 / 03.10.2025
Еди Рама се подиграва на Тръмп: Защо не ни поздрави за края на во...
16:25 / 02.10.2025
Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелскит...
12:13 / 02.10.2025
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:28 / 02.10.2025
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети зар...
10:13 / 02.10.2025
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Закупуване на самолети F-16
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: