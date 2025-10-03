ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените на жилищата
В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 1,6%, а наемите с 0,7%. Тази информация идва от данни за цените на жилищата и наемите, публикувани днес от Евростат, цитиран от "Фокус".
България е втора сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. С 15.5% по-скъпи са жилищата у нас, сравнено с година по-рано. В този сатистика ни изправарва само Португалия.
Между 2010 г. и второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5%, а наемите с 28,8%. Докато наемите са се увеличили постоянно, цените на жилищата са следвали по-разнообразен модел, показвайки стряскащо увеличение между първото тримесечие на 2015 г. и третото тримесечие на 2022 г., последвано от малък спад и стабилизиране, преди да започнат да се увеличават отново през 2024 г. Цените на жилищата се увеличават от 6 тримесечия поред.
При сравнение на второто тримесечие на 2025 г. сравнено с 2010 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 21 от 26-те страни от ЕС, за които има данни.
Цените на жилищата са се увеличили повече от три пъти в Унгария (+277%) и Естония (+250%) и са се удвоили или повече от два пъти в 10 страни от ЕС: Литва (+202%), Латвия (+162%), Чехия (+155%), Португалия (+141%), България (+133%), Австрия (+117%), Люксембург (+112%), Словакия (+105%), Полша (+104%) и Хърватия (+102%). Италия е единствената страна, в която цените на жилищата са намалели (-1%).
През същия период наемите са се увеличили в 26 страни от ЕС, като най-високите покачвания са регистрирани в Естония (+218%), Литва (+192%), Унгария (+125%) и Ирландия (+117%). Гърция е единствената страна, в която цените на наемите са намалели (-9%).
