Големият победител от гръмките изявления на американския президент Доналд Тръмп  е еврото. В сряда, 28 януари, доларът падна до четиригодишно дъно, след като Тръмп отхвърли неотдавнашното му отслабване. Това допринесе за увеличаване на продажбите на долара и повишаване на курса на други валути, като еврото за първи път от юни 2021 г. се повиши над нивото от 1,2 долара.

Както пише Reuters, индексът на долара, който измерва курса на американската валута спрямо шест основни конкурентни валути, се повиши с 0,22% след спад с повече от 1% на предходната сесия, когато достигна четиригодишно дъно.

Вчера Тръмп заяви, че стойността на долара е "чудесна“, когато е попитан дали смята, че валутата е спаднала прекалено много. Търговците възприеха коментарите му като сигнал за активиране на продажбите на долари. Въпреки че коментарите на президента не са нещо ново, те прозвучават в момент, когато доларът е под натиск.

"Това свидетелства за криза на доверието в американския долар. Изглежда, че докато администрацията на Тръмп се придържа към своята непредсказуема търговска, външна и икономическа политика, тази слабост може да се запази“, отбелязва старшият пазарен анализатор в Capital.com Кайл Рода.

Отбелязва се, че доларът е спаднал с над 9% през 2025 г. и е започнал годината с понижение, като вече е спаднал с около 2,3% през януари, тъй като инвеститорите се борят с нестабилния подход на Тръмп към търговията и международната дипломация, опасенията относно независимостта на Федералната резервна система на САЩ и огромното увеличение на държавните разходи.

Що се отнася до другите валути, японската йена получи допълнителен тласък от слабостта на долара и се повиши с повече от 1% до тримесечен максимум на 27 януари.

Австралийският долар на фона на общото отслабване на американския долар се повиши до 0,70225 долара, което е най-високото ниво от февруари 2023 г.