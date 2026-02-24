Дори на 30 километра от фронтовата линия никой не може да се чувства в безопасност, Новите технологии разширяват т.нар "зона на смъртта“, пише в анализНепрекъснато жужене от перки над главата, десетки километри оптични влакна, мрежи над важни пътища и странни метални клетки по превозните средства. Всичко това е резултат от развитието на дроновете – модерните устройства за водене на война.Широкото им използване доведе до това, че преди рутинни дейности в тила, като прегрупиране, ротация или дори придвижване, вече е изключително рисковано за войниците. Те са принудени да чакат прикритието на нощта, или да пълзят с часове, покрити с термоотразяващи плащове, за да не станат мишена на хилядите дронове във въздуха.Дронове, обаче, транспортират различни припаси до предните позиции, или евакуират по земя ранени войници без да привличат внимание. Именно използването на роботите и дроновете разширява неимоверно военната зона и кара стратезите да измислят нови начини за осигуряване на тила на армията.Лошото време се е превърнало в защитник на снабдяването – в дъжд, сняг и силен вятър дроновете често остават приземени, или лошата видимост и управляемост им пречи да са толкова ефективни.Фронтът се е превърнал в изпитателен полигон за нови технологии и за електронни оръжия. Заради заглушаващите сигнали все повече се използват дронове с оптично влакно, които понякога могат да летят и до 50 километра.По данни на украинската армия производството на дронове е достигнало до 100 хиляди броя на месец, пише още FT.