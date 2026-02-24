CNBC.
Решението на компанията идва дни след като Върховният съд на САЩ обяви тарифите на Тръмп за незаконни, а делото на Федерал експрес е първото, заведено от голяма компания. Множество малки фирми също са завели дела срещу правителството с искане да им бъдат възстановени платените такси.
По-рано губернаторът на щата Илиноис Джей Би Прицкър изпрати писмо до американския президент, в което му поиска 8.68 милиарда долара – пари, платени от жителите на щата заради тарифите. Губернаторът изчислил, че всяко семейство в щата е извадило по 1700 долара от джоба си, за да плати допълнителните такси върху стоките.
текст: Милен Кандарашев
FedEx заведе дело срещу САЩ заради тарифите на предиздента Тръмп
