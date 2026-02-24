Един от най-големите куриери в САЩ – FedEx обяви, че е завел дело срещу правителството на страната с искане за пълно възстановяване на парите, които гигантът е платил за тарифи, наложени едностранно от президента Доналд Тръмп, информираРешението на компанията идва дни след като Върховният съд на САЩ обяви тарифите на Тръмп за незаконни, а делото на Федерал експрес е първото, заведено от голяма компания. Множество малки фирми също са завели дела срещу правителството с искане да им бъдат възстановени платените такси.По-рано губернаторът на щата Илиноис Джей Би Прицкър изпрати писмо до американския президент, в което му поиска 8.68 милиарда долара – пари, платени от жителите на щата заради тарифите. Губернаторът изчислил, че всяко семейство в щата е извадило по 1700 долара от джоба си, за да плати допълнителните такси върху стоките.