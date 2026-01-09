Сподели close
Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, агенти на граничния патрул са извършвали "целенасочено спиране на превозно средство“. В публикация в X се твърди, че "шофьорът на проверявания автомобил е използвал колата си като оръжие и е опитал да прегази агентите“, което е накарало един от тях да произведе предупредителен изстрел.

Последният инцидент е станал в Портланд (щата Орегон). Мъж и жена са били откарани в болница с огнестрелни рани, като състоянието им към момента е неясно.

Полицейският ръководител Боб Дей заявява: "Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля общността да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече.“

Според Министерството на вътрешната сигурност, агенти на граничната полиция са извършвали "целенасочена проверка на превозно средство“ по това време.

В изявлението се твърди още, че шофьорът се смята за член на "жестока“ венецуелска банда, а пътникът е свързан с престъпна мрежа.

Кметът на Портланд Кийт Уилсън заяви, че градът му се бори с насилието от страна на федералните агенти и "не можем да стоим безучастни, докато конституционните гаранции се подкопават и кръвопролитието се увеличава“.

"ФОКУС" припомня, че ден по-рано бе убита жена в Минеаполис. Видео, предоставено на Reformer, показва как служителят на ICE се позиционира пред превозното средство и стреля три пъти през предното стъкло.