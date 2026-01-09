Федерални агенти простреляха двама души ден след инцидента в Минеаполис
©
Последният инцидент е станал в Портланд (щата Орегон). Мъж и жена са били откарани в болница с огнестрелни рани, като състоянието им към момента е неясно.
Полицейският ръководител Боб Дей заявява: "Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля общността да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече.“
Според Министерството на вътрешната сигурност, агенти на граничната полиция са извършвали "целенасочена проверка на превозно средство“ по това време.
В изявлението се твърди още, че шофьорът се смята за член на "жестока“ венецуелска банда, а пътникът е свързан с престъпна мрежа.
Кметът на Портланд Кийт Уилсън заяви, че градът му се бори с насилието от страна на федералните агенти и "не можем да стоим безучастни, докато конституционните гаранции се подкопават и кръвопролитието се увеличава“.
"ФОКУС" припомня, че ден по-рано бе убита жена в Минеаполис. Видео, предоставено на Reformer, показва как служителят на ICE се позиционира пред превозното средство и стреля три пъти през предното стъкло.
Още по темата
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Още от категорията
/
Мадуро пледира "невинен"
05.01
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
02.01
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:13 / 08.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:14 / 08.01.2026
Дрон атакува петролен танкер, плаващ към Русия в Черно море
17:20 / 08.01.2026
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:20 / 08.01.2026
Гръцките фермери затварят границата с България
09:46 / 08.01.2026
Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцият...
21:13 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.