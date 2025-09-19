Фон дер Лайен: ЕС иска да забрани вноса на руски втечнен природен газ

© Русия показва пълната степен на презрението си към дипломацията и международното право. Затова ние увеличаваме натиска. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във връзка с приемането на 19-я пакет от санкции срещу Русия.



Санкциите обхващат: енергетиката, финансовите услуги и търговските ограничения.



Фон дер Лайен допълни, че ЕС иска да забрани и вноса на руски втечнен природен газ (LNG) на европейските пазари.



"Време е да затворим крановете. Искам да бъда ясна: европейците ще бъдат в безопасност тази зима. Защото се подготвяхме за това в рамките на REPowerEU. Усилията ни дават резултати днес", каза още тя.