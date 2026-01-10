Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази позицията на блока по отношение на протестите в Иран. В съобщение, споделено в социалните медии, тя заяви, че Европа "напълно подкрепя“ онези, които провеждат демонстрации в цялата страна."Ние категорично осъждаме насилственото потискане на тези легитимни демонстрации“, пише фон дер Лайен в социалната мрежа X."Отговорните за това ще бъдат запомнени като част от лошата страна на историята.“ЕС призовава за незабавното освобождаване на всички задържани протестиращи и за възстановяване на достъпа до интернет в Иран, допълва тя.