Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
©
"Ние категорично осъждаме насилственото потискане на тези легитимни демонстрации“, пише фон дер Лайен в социалната мрежа X.
"Отговорните за това ще бъдат запомнени като част от лошата страна на историята.“
ЕС призовава за незабавното освобождаване на всички задържани протестиращи и за възстановяване на достъпа до интернет в Иран, допълва тя.
Още от категорията
/
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Скопие: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
21:48 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
21:49 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер разтърси Гърция
11:20 / 10.01.2026
Арестуваха собственика на бара в Кран-Монтана, в който при пожар ...
19:57 / 09.01.2026
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:13 / 08.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:14 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.