Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото
"Сега това означава по-прости плащания, по-лесни пътувания и толкова много нови възможности за българския бизнес. Поздравления, България! Можеш да се гордееш с постигнатото", написа още тя.
Всичко за еврото в България може да видите ТУК.
