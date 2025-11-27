Reuters.
"Тъй като натискът остава единственият език, от който Русия разбира, ние ще продължим да го увеличаваме, докато не се появи истинска готовност да се ангажираме по надежден път към мир“, каза тя в своя публикация в X.
Тя заяви, че коалицията ще продължи да подкрепя Украйна и че централен момент в преговорите е финансирането на Украйна, което включва използването на замразени руски суверенни активи.
"Докато Европа и нейните партньори са изцяло ангажирани в търсенето на справедлив и устойчив мир, снощи Русия ескалира атаките си срещу Киев, като ракети и дронове дори нарушиха въздушното пространство на Молдова и Румъния.
Интересите на Украйна са наши интереси", написа още фон дер Лайен.
Фон дер Лайен: Ще продължим с натиска към Русия
©
Още по темата
/
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
24.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
23:27 / 26.11.2025
Певец почина внезапно едва на 40 години
15:55 / 26.11.2025
Върховният съд на Франция отхвърли жалбата на Никола Саркози
15:41 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.