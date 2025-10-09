Новини
Фон дер Лайен оцеля след двоен вот на недоверие
Автор: Борислава Благоева 13:28Коментари (0)122
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен оцеля след рядък двоен вот на недоверие в Европейския парламент, отблъсквайки атаки както от крайната десница, така и от крайната левица, които можеха да свалят нейната Комисия, предава Euroactiv.  

Предложението за вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисията Урсула фон дер Лайен днес беше отхвърлено.

При днешното гласуване 179 депутати гласуваха ''за'', 383 ''против'' , а 78 "въздържали се“, което  означава, че то е паднало доста под необходимия праг от две трети от гласоподавателите за да бъде приет.

Двата вота на недоверие бяха внесени от  "Патриоти за Европа" и "Левицата".

Припомняме, че на 10 юли Европейският парламент отново не подкрепи вот на недоверие към Европейската комисия, ръководена от Фон дер Лайен. Тогава той бе иницииран от румънската крайна десница.








