Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
© АП
След обира в средата на октомври и структурните проблеми в галерията "Кампана“ в музея в средата на ноември, на 27 ноември е имало наводнение, което е повредило научни трудове и ценни книги и документи, пишат изданията.
От изтичането на мръсни води в музея са пострадали около 400 книги и документация, като сред тях е имало и доклади от разкопки на археологически обекти, правени преди повече от 200 години, предава БТА.
Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството.
Още от категорията
/
Ужас в Гърция
05.12
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Земетресение в Гърция
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
22:24 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
17:29 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "...
13:25 / 06.12.2025
12 са новите почетни граждани на Царево
12:00 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.