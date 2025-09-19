ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Германските прокурори повдигнаха обвинения срещу Ружа Игнатов
45-годишната германско-българска гражданка е заподозряна, че е измислила Onecoin и е създала измамна пирамидална схема за разпространението й. Тя е в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани престъпници в света и в списъка на Европол.
Обвинена за една от най-крупните измами на планетата за 4 милиарда долара, Игнатова от 2017 година е в неизвестност. Активите ѝ в Европа и Арабските емирства са замразени. Но една транзакция от месец август 2024 година в Дубай на стойност от 50 милиона долара отвори кутията на Пандора - жива ли е Ружа Игнатова, за кого са парите и как така има размразяване на активите ѝ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 63
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Заспал авиодиспечер направи голяма беля
11:23 / 19.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
15:13 / 18.09.2025
ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари ...
08:56 / 18.09.2025
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:26 / 17.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:45 / 17.09.2025
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета