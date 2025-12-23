Reuters.
На 23 декември италианският регулатор обяви, че e глобил от над 255 милиона евро (300,19 милиона долара) ирландската нискотарифна авиокомпания за злоупотреба с господстващото ѝ пазарно положение при взаимодействията ѝ с туристическите агенции.
Според констатациите на регулатора, компанията е блокирала или е затруднила, по икономически или технически начин, туристическите агенции да резервират полети на Ryanair в комбинация с полети на други авиокомпании или други услуги.
Злоупотребата се твърди, че е извършена между април 2023 г. и поне април 2025 г. Компанията първоначално е въвела лицево разпознаване за пътници, летящи с билети на агенции, след което е започнала да блокира плащането за билети от туристически агенции и в крайна сметка е започнала да изисква от туристическите агенти да подписват споразумения за партньорство, които ограничават възможността за предлагане на полети на Ryanair в пакети с други авиокомпании.
Глобиха Ryanair с над 255 млн. евро
