Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани

© Невинните грешки, които водят до глоби по новия Кодекс за движение по пътищата в Гърция, може да ни струват много скъпо. За някои от правилата знаят малцина.



Прилагането на новия Кодекс за движение по пътищата в южната ни съседка води до строг контрол и глоби дори за най-невинните шофьорски навици, които се наблюдават от властите.



Въпреки че много от правилата не са нови, доскоро те не се прилагаха стриктно, а много шофьори ги игнорираха, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.



Странните забрани, за които малцина знаят:



Пазарски чанти на задната седалка



Поставянето на разхлабени предмети в купето на автомобила е забранено.



Дори едно обикновено спиране може да превърне кутия или чанта в опасност. Всички предмети трябва да бъдат поставени в багажника.



Дебели якета при шофиране



Изглежда невинно, но ограничава свободата на движение на водача, намалявайки времето за реакция. Ето защо шофирането с дебело яке е забранено.



Висящи дрехи и сенници на прозорците



Забранено е окачването на дрехи или предмети, които ограничават видимостта, като например сенници на прозорците.



Качулка и джапанки



Шофьорите, носещи качулки или джапанки, вече са изправени пред глоби.



Смята се, че тези предмети намаляват контрола върху волана и педалите - следователно безопасността при шофиране.



Кафе в ръката



Да, държането на чаша кафе по време на шофиране вече се счита за нарушение. Едната ръка се сваля от волана и ако се разлее, съществува риск от разсейване на водача.



Мобилен телефон с вендуза на предното стъкло



Използването на мобилни телефони е забранено от известно време, но сега е забранено и монтирането им на предното стъкло с вендуза, дори и да не се използват, защото това ограничава зрителното поле на водача.



Клаксон и превишена скорост



Ненужното използване на клаксони и превишената скорост на светофарите се считат за нарушения, които водят до глоба.



Това са част от мерките за намаляване на шумовото замърсяване и агресивното движение по пътищата.



С по-стриктното прилагане на новия Кодекс за движение по пътищата дори тези странни правила могат да доведат до глоби.



Проверките за движение в Гърция са засилени и вече няма място за дребни нарушения.