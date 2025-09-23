Новини
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Автор: ИА Фокус 09:48Коментари (0)169
©
Невинните грешки, които водят до глоби по новия Кодекс за движение по пътищата в Гърция, може да ни струват много скъпо. За някои от правилата знаят малцина.

Прилагането на новия Кодекс за движение по пътищата в южната ни съседка води до строг контрол и глоби дори за най-невинните шофьорски навици, които се наблюдават от властите.

Въпреки че много от правилата не са нови, доскоро те не се прилагаха стриктно, а много шофьори ги игнорираха, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Странните забрани, за които малцина знаят:

Пазарски чанти на задната седалка

Поставянето на разхлабени предмети в купето на автомобила е забранено. 

Дори едно обикновено спиране може да превърне кутия или чанта в опасност. Всички предмети трябва да бъдат поставени в багажника.

Дебели якета при шофиране

Изглежда невинно, но ограничава свободата на движение на водача, намалявайки времето за реакция. Ето защо шофирането с дебело яке е забранено.

Висящи дрехи и сенници на прозорците

Забранено е окачването на дрехи или предмети, които ограничават видимостта, като например сенници на прозорците.

Качулка и джапанки

Шофьорите, носещи качулки или джапанки, вече са изправени пред глоби. 

Смята се, че тези предмети намаляват контрола върху волана и педалите - следователно безопасността при шофиране.

Кафе в ръката

Да, държането на чаша кафе по време на шофиране вече се счита за нарушение. Едната ръка се сваля от волана и ако се разлее, съществува риск от разсейване на водача.

Мобилен телефон с вендуза на предното стъкло

Използването на мобилни телефони е забранено от известно време, но сега е забранено и монтирането им на предното стъкло с вендуза, дори и да не се използват, защото това ограничава зрителното поле на водача.

Клаксон и превишена скорост 

Ненужното използване на клаксони и превишената скорост на светофарите се считат за нарушения, които водят до глоба.

Това са част от мерките за намаляване на шумовото замърсяване и агресивното движение по пътищата.

С по-стриктното прилагане на новия Кодекс за движение по пътищата дори тези странни правила могат да доведат до глоби. 

Проверките за движение в Гърция са засилени и вече няма място за дребни нарушения.








