Голям пожар близо до Солун! 

© 49 пожарникари с 20 превозни средства, 4 самолета и 3 хеликоптера се борят с бушуващия пожар в горския район в Хортиатис, Солун, пише kathimerini.



Доброволци, строителна техника и цистерни с вода от местната власт също помагат в гасенето.



Жителите в района на пожара са предупредени да спазват инструкциите на властите и да бъдат внимателни.