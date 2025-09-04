Новини
Голям пожар близо до Солун! 
Автор: Елиза Дечева 19:22Коментари (0)97
©
49 пожарникари с 20 превозни средства, 4 самолета и 3 хеликоптера се борят с бушуващия пожар в горския район в Хортиатис, Солун, пише kathimerini

Доброволци, строителна техника и цистерни с вода от местната власт също помагат в гасенето. 

Жителите в района на пожара са предупредени да спазват инструкциите на властите и да бъдат внимателни.



