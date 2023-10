© Всички полети на лондонското летище "Лутън" са преустановени до обяд, след като в новопостроен паркинг избухва пожар, а многоетажната сграда е обгърната от пламъци и петима души са откарани в болница, съобщи Daily Mail.



Пожарната и спасителната служба на Бедфордшир e съобщила за големия инцидент, като 15 пожарни коли и три самолета се бориха да спрат разпространението на пожара, започнал като предполагаем пожар на автомобил, към сградите от страната на летището.



"Чуха се аларми за автомобили и силни експлозии, докато колите изгаряха една по една, а свидетел определи скоростта, с която пламъците се разразиха през горния етаж на новопостроения паркинг, като "невероятна", пише изданието.