Голям срив в социалната мрежа X
©
Според платформата Downdetector до момента са подадени хиляди сигнали от потребители. В Обединеното кралство се отчитат около 20 000 сигнали. Предполага се, че платформата е престанала да функционира малко след 15:00 по Гринуич днес.
Още от категорията
/
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран отвори въздушното си пространство
21:08 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:05 / 15.01.2026
Четиримата астронавти, които напуснаха МКС, се завърнаха на Земят...
11:20 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.