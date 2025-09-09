Новини
Голяма промяна в Турция: Таксата за пътуване в чужбина е увеличена на 1000 лири
Автор: Илиана Пенова 12:13
С решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, публикувано в Държавен вестник, таксата за пътуване в чужбина беше увеличена от 710 турски лири на 1000 турски лири, пише Нaberler.com.

Президентският указ увеличи таксата за международно пътуване на 1000 лири. Указът, подписан от президента Ердоган, беше публикуван в Държавен вестник.

Таксата за пътуване в чужбина се е увеличила. Таксата, която е била 710 турски лири, е увеличена с указ, подписан от президента Реджеп Тайип Ердоган.

Според решение, публикувано в Държавен вестник, таксата за заминаване е увеличена от 710 лири на 1000 лири. Решението влезе в сила тази вечер.



