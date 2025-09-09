Голяма промяна в Турция: Таксата за пътуване в чужбина е увеличена на 1000 лири

© С решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, публикувано в Държавен вестник, таксата за пътуване в чужбина беше увеличена от 710 турски лири на 1000 турски лири, пише Нaberler.com.



