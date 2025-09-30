ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма авиокомпания съкращава близо 4 000 работни места
Компанията заяви, че повечето съкращения ще бъдат в административни роли, а не в оперативни функции, и ще бъдат извършени в консултация с представители на служителите.
Lufthansa добави, че преструктурирането е насочено към рационализиране на процесите и премахване на дублирането в компаниите на групата, като се очаква дигитализацията и увеличеното използване на изкуствен интелект да доведат до допълнително повишаване на ефективността.
"Финансовата стабилност ще продължи да бъде основата за постигане на нашите цели“, заяви авиокомпанията, отбелязвайки, че ще поддържа минимален ликвиден буфер от 8 до 10 милиарда евро и ще продължи да се стреми към инвестиционен кредитен рейтинг.
Компанията заяви, че ще се придържа и към дивидентната си политика, като разпределя 20-40 процента от консолидирания нетен доход на акционерите.
