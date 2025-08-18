ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Кадрите показват, че се е събрала доста голяма колона от изчакващи автомобили, а шофьорите уточняват, че задръстването е преди пункта за събиране на ТОЛ такси.
Ситуацията не е непозната през летните месеци. Българи, пътували вчера по този маршрут, споделят, че са попаднали в същата ситуация и се хвалят, че в крайна сметка са пуснали всички и то без да плащат ТОЛ такса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 633
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
10:57 / 18.08.2025
Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ран...
09:45 / 18.08.2025
Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, мини...
09:09 / 18.08.2025
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднаг...
08:44 / 18.08.2025
Банките в Гърция отпускат щедри кредити
08:53 / 18.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:59 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета