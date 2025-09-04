ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Google отново функционира
Хиляди потребители нямаха достъп до Google и всички под шапката му в продължение на близо час.
В това число влизат Youtube, Gmail, Google drive, Google Translate и други.
Припомняме, че проблемът беше генерален и засегна както Югоизточна Европа, така и части от САЩ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Youtube и Google се сринаха
10:27 / 04.09.2025
Ужас в Лисабон
09:18 / 04.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:54 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:27 / 03.09.2025
Цените на горивата в Турция скачат тази нощ
16:13 / 03.09.2025
Огромна инфлация в наша съседна страна
11:49 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета