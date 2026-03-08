Рязко поскъпнаха горивата в Гърция. Правителството обещава мерки в помощ производствени компании и хора с ниски доходи.За седмица средната цена на бензина в Гърция се е покачила с 10 цента. В континенталната част литър бензин вече се продава от 1 евро и 80 цента до 2 евро за литър. На островите са фиксирани цени до 2 евро и 35 цента на Цикладските острови, Корфу и Родос.На островите цената е по-висока поради скъпия трансфер на гориво, според собствениците на бензиностанции. Проверките на финансовите екипи по бензиностанциите показаха голямо отклонение от допустимата по закон печалба.Специалистите от сектора за търговия на горива не могат да прогнозират до къде ще се покачва цената в зависимост от продължителността на военните действия в Близкия Изток, предаде БНР.Наред с горивата се покачват цените на хранителните продукти. Някои като зехтин, сирене, кашкавал запазват цените си, но плодове и зеленчуци поскъпнаха много. Месото е с цени 50% по-високи от миналата година. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че правителството има готов пакет от мерки в помощ срещу високите цени.Опозицията предлага временно да се премахне акциза на горивата.