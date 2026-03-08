Горивата в Гърция рязко поскъпнаха
© iStock
За седмица средната цена на бензина в Гърция се е покачила с 10 цента. В континенталната част литър бензин вече се продава от 1 евро и 80 цента до 2 евро за литър. На островите са фиксирани цени до 2 евро и 35 цента на Цикладските острови, Корфу и Родос.
На островите цената е по-висока поради скъпия трансфер на гориво, според собствениците на бензиностанции. Проверките на финансовите екипи по бензиностанциите показаха голямо отклонение от допустимата по закон печалба.
Специалистите от сектора за търговия на горива не могат да прогнозират до къде ще се покачва цената в зависимост от продължителността на военните действия в Близкия Изток, предаде БНР.
Наред с горивата се покачват цените на хранителните продукти. Някои като зехтин, сирене, кашкавал запазват цените си, но плодове и зеленчуци поскъпнаха много. Месото е с цени 50% по-високи от миналата година. Министърът на развитието Теодорикакос заяви, че правителството има готов пакет от мерки в помощ срещу високите цени.
Опозицията предлага временно да се премахне акциза на горивата.
Още по темата
/
Частна инициатива на туристическа агенция осигури безвъзмезден полет за българите, блокирани на Малдивите
11:57
Министърът на отбраната: Нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ, няма основание България да бъде цел на атака
03.03
Доц. Георги Цветков: Няма да има мащабна сухопътна операция в Иран, но не могат да се изключат някакви ограничени действия
02.03
Още от категорията
/
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици потребители с 40 млрд. долара в биткойни
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.