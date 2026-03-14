EPT.
Той подчерта че ''преди няколко часа гръцкият танкер Maran Homer е бил атакуван в Черно море, на 14 морски мили от Новоросийск. На борда му е имало 24 моряци – 10 гърци, 13 филипинци и един румънец – като всички са добро здраве''.
''Атаката е причинила материални щети само на десния борд на кораб'' допълни министърът, според телевизия Skai.
Според гръцкото Министерство на корабоплаването и островните въпроси, ''Maran Homer'' е отплавал от пристанището Солун за Новоросийск по време на атаката. Корабът е бил чартиран от Chevron и в момента е в движение. Няма съобщения за замърсяване на околната среда.
Maria Angelikousis Shipping Group, собственик на кораба, публикува изявление относно инцидента.
''Maran Tankers Management Inc., която управлява гръцкия танкер Maran Homer (IMO номер 9761372), съобщава, че на 14 март, приблизително в 04:35 местно време, докато корабът е бил извън руските териториални води в очакване на разрешение за влизане в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск, където е трябвало да получи товар от казахстански петрол, е бил атакуван от неизвестен обект. Няма пострадали и екипажът е в безопасност. Съобщава се само за незначителни щети по палубата и палубното оборудване. Танкерът е бил празен и няма замърсяване на околната среда. Оттогава той е напуснал Новоросийск'', се казва в изявлението.
Гръцки танкер е атакуван в Черно море
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отломки от дрон поразиха финансовият център на Дубай
23:20 / 13.03.2026
NYP: Голямо количество златни кюлчета от Венецуела са забелязани ...
17:27 / 13.03.2026
"Вижте какво ще се случи днес": Тръмп обяви нови масирани удари п...
09:25 / 13.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.