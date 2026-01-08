Гръцките фермери затварят границата с България
Граничен преход "Кап. Петко войвода“ - "Орменион" също е затворен за движение и в двете посоки за всички видове МПС /товарни и леки автомобили, автобуси/, от 08:30ч.
От 09:00ч. граничния преход "Илинден" - "Ексохи" е затворен за движение и в двете посоки за товарни и лекотоварни автомобили.
Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи.
Вчера МВнР изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция. В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.
