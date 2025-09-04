ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с България
Арестувани са двадесет и двама души, включително предполагаемият лидер, 39-годишен мъж, идентифициран като ТС, който споделя фамилия с убита фигура от нощния живот.
От началото на тази година заподозрени са внесли 1,5 милиона литра бензин от Румъния и са внесли контрабандно най-малко 200 тона химически разтворители от Полша, за да фалшифицират гориво, без да плащат мита.
Операцията е снабдявала поне 10 бензиностанции в Западна Атика, Ано Лиосия, Агии Анаргирои, Каматеро и региони, включително Лакония, Монемвасия и Арта.
Разследващите открили специализиран софтуер, наречен "пасианс“, който наподобявал компютърен пасианс, но позволявал на помпите да крадат 25% от горивото чрез клавишни комбинации.
Един от собствениците на телевизионната станция е бил обвинен в убийството на журналиста Йоргос Караиваз, преди да бъде оправдан.
Мрежата е използвала фалшиви митнически декларации, твърдейки, че горивото е преминавало транзитно през Гърция за Албания, докато тайно е било разтоварвано в подземни резервоари.
Полицията е конфискувала над 800 000 евро и е разкрила пране на пари чрез бензиностанции и кафенета.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Google отново функционира
11:32 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:27 / 04.09.2025
Ужас в Лисабон
09:18 / 04.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:54 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:27 / 03.09.2025
Цените на горивата в Турция скачат тази нощ
16:13 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета