Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с България
Автор: Илиана Пенова 12:33
Мрежа за контрабанда на гориво, разбита в неделя от гръцкия отдел за борба с организираната престъпност в сътрудничество с Оперативния координационен център, е имала връзки с България, Полша и Албания, пише Kathimerini.

Арестувани са двадесет и двама души, включително предполагаемият лидер, 39-годишен мъж, идентифициран като ТС, който споделя фамилия с убита фигура от нощния живот.

От началото на тази година заподозрени са внесли 1,5 милиона литра бензин от Румъния и са внесли контрабандно най-малко 200 тона химически разтворители от Полша, за да фалшифицират гориво, без да плащат мита.

Операцията е снабдявала поне 10 бензиностанции в Западна Атика, Ано Лиосия, Агии Анаргирои, Каматеро и региони, включително Лакония, Монемвасия и Арта.

Разследващите открили специализиран софтуер, наречен "пасианс“, който наподобявал компютърен пасианс, но позволявал на помпите да крадат 25% от горивото чрез клавишни комбинации.

Един от собствениците на телевизионната станция е бил обвинен в убийството на журналиста Йоргос Караиваз, преди да бъде оправдан.

Мрежата е използвала фалшиви митнически декларации, твърдейки, че горивото е преминавало транзитно през Гърция за Албания, докато тайно е било разтоварвано в подземни резервоари.

