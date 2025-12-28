ekathimerini.
ФОКУС припомня, че 18 протестни групи и кооперативи призоваха за разговор с правителството.
Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че е "окуражаващо", че все повече представители на селскостопанските мобилизации признават необходимостта от разговор, като добави, че решенията могат да се намерят само чрез "искрена дискусия".
Маринакис добави, че повечето от техните искания вече са били удовлетворени чрез скорошни мерки, като компенсациите се извършват по график. Той призова противниците да се откажат от това, което той определи като "стерилна конфронтация", която е натоварила обществото.
Инициативата обаче на 18-те групи предизвика критики от други протестиращи. Фермери в Никая заявиха, че правителството не е предоставило съществени отговори и предупредиха, че ще затвърдят позицията си след Нова година, ако няма напредък.
Гръцкото правителство отговори на протестиращите фермери
©
Още от категорията
/
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
26.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бурята ''Йоханес'' удари Швеция, над 40 000 домакинства останаха ...
22:45 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
21:09 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:11 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.