Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозрян за убийството на Чарли Кърк
Автор: Николина Александрова 17:30Коментари (0)83
©
Спенсър Кокс, губернатор на щата Юта, потвърди на пресконференция, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен. Арестуванията е Тайлър Робинсън от щата Юта, предава Sky News.

Губернаторът потвърди също, че семейството на Тайлър Робинсън е имало роля в ареста му.

"Член на семейството на Тайлър Робинсън се свърза с приятел на семейството, който се обърна към шерифската служба на окръг Вашингтон с информация, че Робинсън им е признал или намекнал, че е извършил престъплението“, посочи Кокс.

Губернаторът на Юта използва израза "хванахме го" в началото на пресконференцията. Вероятно това препратка към същия израз, използван от Л. Пол Бремер, тогавашен шеф на Временната коалиционна администрация в Ирак, за да обяви, че американските сили са заловили Саддам Хюсеин през 2003 г.



Още по темата: общо новини по темата: 4
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина велик щангист
15:57 / 12.09.2025
Тръмп: Има арестуван за убийството на Чарли Кърк
15:38 / 12.09.2025
Земетресение много близо до България!
09:25 / 12.09.2025
ФБР откри оръжието, с което е прострелян Чарли Кърк, но извършите...
16:38 / 11.09.2025
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 год...
16:18 / 11.09.2025
Видео от убийството на млада украинка разпали дебатите за престъп...
15:32 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Първи учебен ден 2009
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: