Гърците чакат да намалят данъците им
Автор: Илиана Пенова 12:53
©
Премиерът Кириакос Мицотакис ще обяви пакет от постоянни данъчни облекчения по време на основната си реч на откриването на Международния панаир в Солун в събота, заяви в петък говорителят на правителството Павлос Маринакис, пише Kathimerini.

В ефир на радио "Алфа“ Маринакис подчерта, че данъчните облекчения ще важат за всички граждани, както работещи, така и пенсионери, с особен акцент върху подкрепата на семействата с деца, за да се помогне за справяне с демографските предизвикателства пред Гърция.

Мерките, на стойност 1,5 милиарда евро, както беше обещано по-рано, ще бъдат подробно описани от премиера по време на обръщението му, каза Маринакис, добавяйки, че те са станали възможни благодарение на усилията на правителството за борба с укриването на данъци, а не чрез повишаване на данъците.

Той добави, че жителите на периферните региони на Гърция също ще се възползват от новите мерки.








