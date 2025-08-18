ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, минимална консумация
Тя обяснява, че в Аспровалта, плажът пред един от хотелите в Лименас в 9.00 е бил пълен максимално.
"Когато се отправих към съседния, първо трябваше да обяснявам, че не съм от българската група, защото ако съм от нея не може да ползвам плажа. От разговора с един от обслужващите, разбрах, че през почивните дни идват българи за еднодневна екскурзия, минимална консумация, максимален боклук и не приемат групови посещения", уточнява още жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 628
|предишна страница [ 1/105 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднаг...
08:44 / 18.08.2025
Банките в Гърция отпускат щедри кредити
08:53 / 18.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:59 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение
15:30 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Тръмп
12:15 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход...
12:14 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета