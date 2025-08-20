Новини
Гърците реставрират обичана от българите дестинация
Автор: Илиана Пенова 13:16Коментари (0)0
© Фокус
Община Метеора в Централна Гърция засилва усилията си за запазване на вековните си каменни мостове, много от които бяха повредени по време на бурята Даниел през септември 2023 г. Построени от известните майстори строители на Епир и Пинд, тези мостове се считат както за инженерни подвизи, така и за символи на културна идентичност, пише Kathimerini. 

Това е често посещавана и много обичана от българите дестинация в южната ни съседка, заради красотата и историята, която носи мястото.

"Каменните мостове на Метеора не са просто технически конструкции от миналото. Те са жива част от нашата история и стълбове на устойчивото развитие“, каза кметът Лефтерис Аврамопулос пред Атино-македонската информационна агенция (ANA-MPA).

Мостът Саракина, седемаркова забележителност, пресичаща река Пинейос, е пострадал сериозно по време на бурята и се счита за паметник от национално значение. В сътрудничество с Министерството на културата общината финализира проучванията и търси финансиране за пълното му възстановяване. Работата по моста Гкикас в Кранеа, който също е пострадал, вече е започнала.

Други исторически мостове в региона включват Балта (1403 г.), Делис (1860 г.), Псира (1790 г.) и Михос (1799 г.).

Аврамопулос каза, че запазването на тези структури е едновременно "дълг към миналото и инвестиция в бъдещето“, с планове за интегрирането им в мрежи за културен туризъм, за да се стимулира растежът в планинските общности на Метеора.



Още по темата: общо новини по темата: 24
