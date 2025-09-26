Новини
Гърция арестува българин, издирван с Европейска заповед за жестоки престъпления
Автор: Елиза Дечева 09:39
Апелативният съвет на Додеканезите ще се произнесе по особено сериозен съдебен случай следващия понеделник във връзка с 41-годишен българин, задържан на 16 септември в Кос след Европейска заповед за арест, издадена от австрийските власти, пише dimokratiki. 

Мъжът е обвинен за участие в престъпна група, за която се твърди, че е замесена в серия от мащабни финансови измами, както и в изнасилвания с употреба на наркотични вещества. 

Заповедта за задържането на мъжа е издадена от австрийските власти и е предадена на Гърция чрез мрежата SIRENE. Съобщава се, че той не е изразил недоволство срещу екстрадицията си. 

Според официални документи, българинът и неговите съучастници са сформирали организирана група с цел получаване на незаконни финансови облаги. Телефонни измами са били техния метод за работа. 

Използвайки невярна информация и подвеждащи телефонни номера, жертвите са били убеждавани да плащат големи суми пари в банкови сметки, открити за тази цел. От събраната информация изглежда, че в рамките на няколко дни, през октомври 2024 г., са извършени множество парични преводи. 

В обвинителния акт се посочва още, че българинът, в сътрудничество с неизвестни мъже, е принудил най-малко три жени към сексуален контакт без тяхното съгласие. Според свидетелски показания, подсъдимият е давал на жените течен наркотик, така че те да губят способността си да се съпротивляват, а след това неговите съучастници са продължили да ги малтретират сексуално.

