|Гърция арестува българин, издирван с Европейска заповед за жестоки престъпления
Мъжът е обвинен за участие в престъпна група, за която се твърди, че е замесена в серия от мащабни финансови измами, както и в изнасилвания с употреба на наркотични вещества.
Заповедта за задържането на мъжа е издадена от австрийските власти и е предадена на Гърция чрез мрежата SIRENE. Съобщава се, че той не е изразил недоволство срещу екстрадицията си.
Според официални документи, българинът и неговите съучастници са сформирали организирана група с цел получаване на незаконни финансови облаги. Телефонни измами са били техния метод за работа.
Използвайки невярна информация и подвеждащи телефонни номера, жертвите са били убеждавани да плащат големи суми пари в банкови сметки, открити за тази цел. От събраната информация изглежда, че в рамките на няколко дни, през октомври 2024 г., са извършени множество парични преводи.
В обвинителния акт се посочва още, че българинът, в сътрудничество с неизвестни мъже, е принудил най-малко три жени към сексуален контакт без тяхното съгласие. Според свидетелски показания, подсъдимият е давал на жените течен наркотик, така че те да губят способността си да се съпротивляват, а след това неговите съучастници са продължили да ги малтретират сексуално.
Твърди се, че тези действия са извършвани многократно, като броят на случаите все още не може да бъде точно определен.
