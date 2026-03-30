На обяд в понеделник, 30 март, Националната метеорологична служба на Гърция издаде извънреден метеорологичен бюлетин с "червен“ предупредителен сигнал за десет области, предава Proto Thema.

Mетеорологична система в западната част на Средиземно море, наречена "Ерминио“ (както е кръстена от Метеорологичната служба на Италия – Група за Централно Средиземноморие), движеща се в югоизточна посока, се очаква да засегне в сряда, 01.04.2026 г., и в четвъртък, 02.04.2026 г., повечето райони на страната с продължителни и интензивни дъждове и бури, както и вероятно с локални градушки.

Удря ни средиземноморски циклон със сняг и дъжд

В сряда, 1 април, в източната част на страната ще духат източни и югоизточни ветрове със сила 8 до 9 (46-54 км/ч), а локално в района на Додеканезите – 10 по Бофор (55-65 км/ч).

В сряда в планинските райони на Епир и Македония ще има обилни снеговалежи.