Очаква се Гърция да обяви забрана на използването на социални мрежи за деца под 15 години през следващите дни, докато правителството се приближава към някои от най-строгите правила за онлайн безопасност на децата, които вече се появяват в Европа и извън нея, съобщава The Morocco Wordl News.

В Атина 43-годишната майка Джорджия Ефстатиу каза пред Reuters, че е направила всичко, за да намали времето на 14-годишния си син пред екрана – от дълги разговори до отнемане на телефона му, което често води до спорове у дома. Тя каза, че родителите са достигнали границите си и имат нужда от помощ.

Премиерът Кириакос Мицотакис вече забрани мобилните телефони в училищата и въведе инструменти за родителски контрол, насочени към ограничаване на използването на екрани от тийнейджъри. Въпреки че правителството не е коментирало времето или прилагането на мерките.

Припомняме, че през декември платформите бяха наредени да блокират потребители под 16 години или да се изправят пред глоби до 34,7 милиона щатски долара в Австралия. Австрия, Франция, Испания, Полша и Словения също налагат подобни възрастови ограничения.