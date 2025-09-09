ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди без ток в Берлин, полицията подозира атака от екстремисти
Първоначалните разследвания показват, че продължаващото прекъсване на електрозахранването се дължи на палеж на два високоволтови стълба в квартал Йоханистхал.
Германската полиция смята, че палежът, който остави хиляди хора без електричество в югоизточен Берлин, е политически мотивиран.
Към момента не е известно откъде биха могли да бъдат извършителите на нападението и мотивите за атаката. Разследването е поето от отдела за държавна сигурност към службата на криминалната полиция за политически мотивирани престъпления, съобщава германският портал Focus.
Говорител на пожарната служба заяви, че все още не е ясно колко дълго ще продължи прекъсването на електрозахранването.
Около 43 000 домакинства и около 3000 предприятия в областите Грюнау, Адлерсхоф, Шпиндлерсфелд, Алт-Йоханистхал и Обершьоневайде са без ток от ранните часове на вторника.
