Хиляди са евакуирани заради големите горски пожари в Испания
Хиляди хора в Испания са изправени пред заповеди за евакуация, тъй като горските пожари продължават да бушуват на Иберийския полуостров по време на гореща вълна, която се очаква да достигне температури от 44 градуса по Целзий на някои места, пише AP.

Пожарникарите до голяма степен са овладели пожара край Мадрид, който избухна в понеделник вечерта. Огънят засегна над 1000 хектара площ.

Многобройните пожари принудиха хиляди хора да се евакуират, включително почиващи в Кадис, след като пожар изпрати огромни стълбове дим във въздуха, видими в понеделник от някои плажове в южния край на страната. 

Местните власти съобщават, че повече от 700 пожарникари в Португалия работят  за овладяване на пожар в Транкозо.




