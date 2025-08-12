ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хиляди са евакуирани заради големите горски пожари в Испания
Пожарникарите до голяма степен са овладели пожара край Мадрид, който избухна в понеделник вечерта. Огънят засегна над 1000 хектара площ.
Многобройните пожари принудиха хиляди хора да се евакуират, включително почиващи в Кадис, след като пожар изпрати огромни стълбове дим във въздуха, видими в понеделник от някои плажове в южния край на страната.
Местните власти съобщават, че повече от 700 пожарникари в Португалия работят за овладяване на пожар в Транкозо.
