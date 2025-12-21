ВВС.
Голям брой от присъстващите бяха в костюми и всички търпеливо чакаха изгрева на тъмното и студено поле, докато някои от тях пееха и биеха барабани.
Много хора посещават каменния кръг всяко лято и зима, през най-дългия и най-краткия ден от годината, смятайки го духовно преживяване. Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето – ключови дати в календара на древните земеделци, предава АР.
Хиляди се събраха около Стоунхендж по време на зимното слънцестоене
