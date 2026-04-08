"Хизбула" е прекратила атаките си срещу Израел след обявяването на примирието между САЩ и Иран, съобщават източници до групировката, цитирани от Reuters.

Това става, след като израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на цивилни в Южен Ливан, където се помещава групировката.

От своя страна Израел обяви, че 14-дневното примирие между Вашингтон и Техеран не включва Ливан, пише ФОКУС.

Очаква се Хизбула да коментира темата с примирието, както и твърдението на Бенямин Нетаняху, че Ливан не е включен в него, посочват източниците на Reuters.