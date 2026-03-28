Това е първата атака на подкрепяните от Иран хуси срещу Израел в настоящата война. Армията на Израел съобщи, че е открила ракета, изстреляна от йеменска територия, и е предприела мерки за нейното прихващане.
''В изпълнение на предишното изявление на йеменските въоръжени сили относно пряката военна намеса в подкрепа на Ислямска република Иран и фронтовете на съпротивата в Ливан, Ирак и Палестина (групи, лоялни на Техеран) и с извършването на престъпления и кланета срещу нашите братя в Ливан, Иран, Ирак и Палестина, йеменските въоръжени сили <…> проведоха първата си военна операция с балистични ракети, насочени към важни израелски военни съоръжения в южна окупирана Палестина (южен Израел)'', се казва в изявлението.
Според йеменските бунтовници атаката ''успешно е постигнала целите си'' и е била извършена в синхрон с действията на Иран и ливанското шиитско движение ''Хизбула''. Хутите възнамеряват да извършват подобни военни операции, докато ''агресията на всички фронтове на съпротивата не прекрати''.
Заслужава да се отбележи, че хусите, чийто лозунг включва призиви за ''смърт за Америка, смърт за Израел и проклятие на евреите'', започнаха да атакуват Израел и морското корабоплаване през ноември 2023 г. - месец след атаката на ХАМАС на 7 октомври 2023 г.
По време на войната в Газа, подкрепяната от Иран групировка изстреля десетки ракети и дронове по Израел, което предизвика ответни удари от страна на Тел Авив. След примирието между Израел и ХАМАС през октомври 2025 г., хусите прекратиха обстрелите на страната и се въздържаха от атаки през това време.
Cursor вече съобщи, че висш служител на йеменската групировка Ансар Аллах (хуси) е заявил, че групировката се готви за евентуална война с Израел и Съединените щати. Той също така отбеляза, че движението е готово да преразгледа позицията си и по-нататъшните си действия, ако обстоятелствата се променят.
Освен това Cursor вече съобщи, че докато Иран е фокусиран върху запазването на позицията си и опитите си да ангажира съюзнически структури в региона, йеменските хуси действат предпазливо и все още не бързат да подкрепят активно своя ключов партньор.
Хусите се включиха във войната в Близкия изток
