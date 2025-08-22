Хванаха българин с 81 кг марихуана в Рим, криел ги сред сватбени рокли

© Италианските власти задържаха българин заподозрян в международен трафик на дрога, след като в камиона му бяха открити над 81 килограма марихуана, скрити сред сватбени рокли и лекарства, предава ANSA



Арестът е извършен на намиращо се до Рим пристанище в Чивитавекия от служители на Финансовата полиция и Агенцията за митници и монополи по време на рутинна проверка.



Прокуратурата на Чивитавекия е разпоредила арестуваният български гражданин да бъде преместен в местния затвор "Боргата Аурелия“ до започване на делото му.