''Иран нанесе удар по Димона след атаката на противника срещу ядрения обект в Натанз'', съобщи държавната телевизия на Ислямската република.
Според информационната агенция Tasnim в резултат на атаката се е сринала сграда.
Израелската служба за бърза помощ съобщи, че броят на ранените при ракетната атака е достигнал 39 души.
Иранската държавна телевизия заяви, че ударът срещу Димона е бил извършен в отговор на
Димона е град в Южен Израел, в който се намира основното ядрено съоръжение на страната, за което се смята, че произвежда плутоний за недекларирана програма за ядрени оръжия (приблизително 80-400 бойни глави).
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.