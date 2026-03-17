Илия Лазаров: Дългосрочният победител от конфликта в Иран ще бъде Китай
"Резултатът от тази война няма да бъде в полза на САЩ, а в полза на Китай. Доставките на петрол от Венецуела не могат да компенсират тези от Близкия изток, или поне към момента няма достатъчно усъвършенствани механизми това да се случи. Разчита се, че чрез ограничаване на петролните потоци от Близкия изток и увеличаване на доставките от Венецуела, контролирани чрез американско участие, ще може да се задоволи пазарът и да се реализират печалби. В този смисъл САЩ биха могли да извлекат краткосрочни ползи, но хаосът и импровизацията в действията на настоящата администрация са значителни", обясни Лазаров.
По думите му България също ще понесе негативните последици от войната.
"Както плащаме за случващото се в Украйна, така ще плащаме и за напрежението в Близкия изток. Няма как да не се отрази, когато международните енергийни доставки са разстроени", подчерта той. Лазаров изрази и критика към начина, по който са вземани решенията. "Започването на такава война от президента Тръмп без информиране на съюзниците поражда неприятен привкус."
Според него действията напомнят на подход, използван в предходни години от президента Путин. "В момента изглежда, че задръжките в американската политика са "паднали" и се наблюдават действия, които също могат да бъдат разглеждани като нарушение на международното право. Всичко това, заедно със санкциите срещу Русия, води до сериозно разстройство на международната търговия", добави той.
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
Петролът отново нагоре
17.03
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогне при овладяването на кризата в Ормузкия проток
16.03
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
СЗО с предупреждение
10.03
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
Българин е арестуван в Турция, опитал да пренесе над 8 кг кокаин ...
17:37 / 17.03.2026
Мощно земетресение разтърси Куба
09:25 / 17.03.2026
Петролът отново нагоре
08:44 / 17.03.2026
Кораб на бреговата охрана на ЕС потъна край гръцки остров, ранен ...
20:51 / 16.03.2026
IN MEMORIAM: Една година от трагедията в Кочани
08:44 / 16.03.2026
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ак...
08:40 / 16.03.2026
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.