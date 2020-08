Илон Мъск изстреля 58 сателита за 5G интернет

© Компанията на Илон Мъск SpaceX изстреля за шести път своята ракета Falcon 9 към космоса. На борда й има 58 сателита от проекта Starlink, чиято цел е да достави по-бърз и качествен интернет под формата на 5G, както и три малки сателита SkySat за наблюдение на земното кълбо.



От създаването на SpaceX през 2002 година основната цел на компанията е да направи живота "мултипланетарен", а според изпълнителния директор Илон Мъск ключът към постигането й са преизползваемите ракети.



Това е втората мисия Starlink за този месец и четиринадесета за годината. Компанията постави рекорд с технологията си за преизползваеми ракети, използвайки за шести път един и същ бустер (двигателна част от ракетата б.р.), който осем минути след излитане се приземи на безпилотния кораб на Мъск "Of Course I Still Love You" - "Естествено, че още те обичам".



Това е 40-ият полет за модела Falcon 9, както и 99ти за SpaceX. От дебюта си през 2010, моделът Falcon 9 вече е летял 90 пъти и има само два инцидента - през 2015 г., когато ракетата се взриви, навлизайки в стратосферата и през 2016г., когато тя се взриви на повърхността на земята.