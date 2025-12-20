Forbes.
"Нямаме намерение да крием нищо, защото в документите се споменават имената на Доналд Дж. Тръмп, Бил Клинтън, Рийд Хофман... Не редактираме имената на известни мъже и жени, свързани с Епстийн“, коментира Бланш в интервю за ABC News, публикувано в събота.
На въпроса дали всички документи, в които се споменава Тръмп, ще бъдат публикувани, Бланш отговаря: "Ако това е в съответствие със закона, да.“
Министерството на правосъдието публикува в петък огромно количество документи, включително снимки, видеозаписи, полетни дневници, телефонни записи и съдебни документи, за да се съобрази със закон, приет от Конгреса миналия месец, който изисква да бъдат публикувани досиетата на разследването, свързани с Еппстийн и неговата съучастничка Гислен Максуел.
Името на Тръмп или друга известна личност няма да бъде "заличено" от досиетата на Епстийн
©
Още по темата
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
18:34
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
12:51
Още от категорията
/
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Politico: България и още седем страни от ЕС искат средства заради засилващата се руска заплаха
16.12
Илия Лазаров: Нито Русия, нито Украйна имат интерес от край на войната, на САЩ им трябва алиби
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в България
20:05 / 19.12.2025
Разследват смъртта на българин, починал в затвор в Америка
14:46 / 19.12.2025
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби
12:43 / 19.12.2025
Посегнаха на най-милото на руснаците
10:37 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.