|Инфлуенсъри рекламират белина като "годна за пиене"
Компанията Glint рекламира своя почистващ продукт чрез инфлуенсъри в социалните медии, твърдейки, че е "годен за пиене“. Разследване на Министерството на търговията обаче разкри, че продуктът не е билков, както се твърди, а съдържа химикали и определено не трябва да се консумира, пише Нaberler.com.
"Билковият почистващ продукт“ на Glint се рекламира като съдържащ растителна смола, хималайска сол, сода бикарбонат, растителен глицерин и дейонизирана вода. Тези изброени съставки обаче не правят продукта безопасен и предупрежденията на опаковката са ясна индикация за това.
Въпреки че продуктът се рекламира като "годен за пиене“ в социалните медии, на кутията се появяват следните предупреждения:
"Дръжте далеч от хранителни продукти.“
Не вдишвайте парите.
Носете предпазни ръкавици.
При поглъщане, изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане.
Тези твърдения ясно показват, че продуктът никога не трябва да се консумира. Според експерти, поглъщането на почистващи препарати представлява сериозни рискове за здравето.
Твърдението "100% билков“ не отразява реалността.
Въпреки че Glint предлага продукта си на пазара като "100% билков“, "без химикали“ и "одобрен от FDA“, разследванията доказват обратното. Министерството на здравеопазването описва продукта като почистващ химикал и подчертава, че поглъщането му представлява опасност за здравето.
Разследването, започнато от Главна дирекция за защита на потребителите и надзор на пазара към турското Министерство на търговията, беше отнесено до Рекламния съвет. Съветът оцени използването от компанията на термини като "100% билков“, "изцяло натурален“, "без ГМО“, "екологичен“, "биоразградим“ и "подходящ за страдащи от астма“.
