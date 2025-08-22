Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак
Автор: Екип Burgas24.bg 21:33Коментари (0)120
©
Инжекциите за отслабване могат да повишат риска от рак на бъбреците – "тих убиец“, който сега засяга все повече хора под 50 години – въпреки че нови изследвания показват, че те биха могли да предпазват от други тумори.

Тревогата идва от най-голямото досега проучване на пациенти, приемащи инжекции за отслабване, като Ozempic и Mounjaro, което е проследило близо 44 000 хора с наднормено тегло и затлъстяване в продължение на до десет години, пише Daily Mail.

Въпреки че лекарствата са свързани със 17% по-нисък риск от рак като цяло – със значителен спад в туморите на яйчниците и матката – изследователите също така откриха обезпокоителен сигнал за рак на бъбреците.

 

Пациентите, получаващи инжекциите, са били с около една трета по-склонни да развият заболяването, отколкото тези, които не са ги приемали, като рискът е най-висок сред хората под 65 години и хората с наднормено тегло. Ракът на бъбреците е един от най-бързо нарастващите видове рак във Великобритания и САЩ и често е наричан "тих убиец“, защото рядко причинява симптоми, докато не е напреднал.

Лекарите предупреждават, че когато се появят явни признаци като кръв в урината, постоянна болка в гърба или бучка под ребрата, често е твърде късно за успешно лечение. Всяка година се диагностицират почти 14 000 британци, а смъртните случаи са 4700. В САЩ има около 80 000 нови случая годишно.

Ако ракът се открие рано, три четвърти от пациентите оцеляват поне пет години, но след като се разпространи, преживяемостта спада до едва 18%.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение удари Румъния
15:47 / 22.08.2025
Хванаха българин с 81 кг марихуана в Рим, криел ги сред сватбени ...
13:46 / 22.08.2025
Ужас в Гърция: Палестинец изнасили 14-годишно момиче с умствена и...
10:38 / 22.08.2025
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна транса...
15:11 / 21.08.2025
Световен хранителен гигант внедрява нова техника, щадяща природат...
14:30 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:52 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Моторни спортове
Катастрофи в България
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: