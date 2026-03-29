При удар в град Киркук, в северната част на Ирак, в събота загинаха трима бойци от Силите за народна мобилизация (PMF), а други четирима бяха ранени, съобщи бившата полувоенна коалиция, като обвини САЩ и Израел за атаката, предава Dawn.

Бойците от коалицията — известна също като ''Хашед ал-Шааби'', която сега е част от редовните въоръжени сили на Ирак — са били ''подложени на предателска ционистко-американска'' атака, според изявление на PMF.

В събота сутринта пък безпилотен летателен апарат е нанесъл удар по дома на президента на иракския Кюрдистан, съобщиха източници от службите за сигурност. Атаката се случва на фона на продължаващото напрежение в Северен Ирак.

Противовъздушната отбрана е свалила безпилотен летателен апарат близо до база на бойци от ''Пешмерга'' в Духок, добавиха източниците.

Ударите идват на фона на вълна от атаки както срещу оранизациите, подкрепящи Иран, така и срещу кюрдските сили.

Премиерът на Иран Мохамед Шиа ал-Судани осъди атаката срещу дома на кюрдския президент Нечирван Барзани и разговаря с него по телефона, съобщиха от кабинета му.

Судани нареди създаването на съвместен федерално-курдски екип за сигурност и технически въпроси, който да разследва инцидентите и да идентифицира отговорните лица, добавиха от кабинета. Въздушните удари са насочени срещу обекти, принадлежащи на иракската коалиция на подкрепяните от Иран шиитски милиции, Силите за народна мобилизация, и кюрдските Пешмерга.