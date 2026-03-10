Middle East Eye.
Най-малко 15 000 иранци са били ранени от началото на военната операция на САЩ и Израел.
''От началото на войната, наложена от режима на САЩ и Израел срещу нашата страна, над 15 000 ирански граждани са ранени. От тях 12 495 са получили медицинска помощ и са изписани. Извършени са 670 операции, а 1682 ранени все още са хоспитализирани'', съобщават от министерството.
Иран: Над 1200 души са загинали при ударите на САЩ и Израел от 28 февруари насам
