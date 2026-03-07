Иран атакува петролния танкер ''Prima'' в Ормузкия проток. Това се казва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), публикувано в Telegram.Иранските сили заявиха, че са удариЛИ петролния танкер в Ормузкия проток тази сутрин, след като той е игнорирал ''многократните предупреждения'' от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).''Тази сутрин петролният танкер ''Prima'' беше атакуван от дрон, след като пренебрегна многократните предупреждения на военноморските сили на КГИР за забранената зона и опасностите в Ормузкия проток'', се казва в изявлението.Не е ясно дали има пострадали членове на екипажа.Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари. В отговор Иран атакува Израел и американски военни бази в Персийския залив. Иран предупреди, че няма да позволи на търговски кораби или военни кораби от "противнически страни“ да преминават през Ормузкия проток. Европейската комисия изчислява, че ограниченията в пролива са засегнали повече от 3000 кораба.